Тиснуть, та не прогинається: Орбан може заблокувати кредит для України заради Трампа, – Politico

Західні ЗМІ кажуть, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується вручити "великий політичний подарунок" своєму найкращому другу експрезиденту США Дональду Трампу. Він може заблокувати кредит для України, щоб допомогти колишньому главі Штаті.

Схоже, що у такий спосіб Орбан дозволить Трампу у випадку його перемоги на виборах викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, ЄС і лідери G7 запропонували Україні для боротьби з Росією. Про це пише Politico.

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Схвалити санкції проти Росії мають усі члени ЄС, але Орбан – проти

Зазначається, що такий вчинок Орбана звільнив би Трампа від "гачка", дозволивши йому сказати своїм виборцям, що у випадку його перемоги на виборах він не дасть Україні ні цента.

Угорщина заявляє, що не погодиться на зміну правил, які дозволять Вашингтону відігравати важливу роль у позиці до закінчення виборів у США.

Позика буде повністю погашена за рахунок несподіваних прибутків, отриманих від російських активів на суму понад 250 мільярдів доларів, які були іммобілізовані в західних країнах після вторгнення Путіна в Україну в лютому 2022 року. Європа має більшу силу в грі, оскільки вона тримає більшість коштів,

– пише Politico.

Там також зазначають, що Вашингтон наполягає на тому, що Євросоюз має продовжити терміни продовження санкцій щонайменше до 36 місяців. Для схвалення обмежень потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС, але проти цього виступає Орбан.

Через Орбана США можуть не взяти участь у виплаті допомоги Україні

Наразі Україні терміново потрібна нова фінансова допомога від Заходу, адже скоро настане зима, а Росія націлена на енергетичну інфраструктуру країни. І саме через Орбана США навряд чи візьмуть істотну участь у цьому, проте Європа, швидше за все, піде вперед, стверджують у виданні.

Без Штатів витрати для європейських країн, включаючи Угорщину, будуть вищими. Але угорській владі байдуже, чи доведеться Європі платити більше.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно підпишуть кредит у 35 мільярдів євро, переобраний на посаду президента Трамп буде зобов'язаний обслуговувати його роками. Але якщо позика буде схвалена без США, він не матиме такого зобов'язання. Блокування позики Орбаном є останнім прикладом узгодження між Трампом і прем'єр-міністром Угорщини, які зустрічалися у липні в Мар-а-Лаго,

– додають у виданні.

США можуть виплатити значно меншу суму

Поки Орбан погрожує застосувати своє право вето в Брюсселі, Штати дали зрозуміти, що вони розглядають можливість взяти участь у позиці, але зі значно меншою сумою. Це станеться навіть у випадку, якщо ЄС не зможе продовжити період санкцій.

"Один із варіантів полягає в тому, що Вашингтон внесе 5 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює сумі російських активів, якими він володіє всередині країни, і все одно залишить Європу платити левову частку рахунку", – зауважує Politico.

Там також кажуть, що якщо Угорщина відмовиться поступитися тривалістю санкцій, Євросоюз, ймовірно, завершить надання кредиту на власних умовах.

Ми чинимо тиск, але поки що Орбан не прогнувся. Це просто гра в курки,

– кажуть європейські дипломати.