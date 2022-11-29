Зберігайте спокій і дайте Україні танки, – у Литві звернулися до НАТО

Україна продовжує отримувати зброю від міжнародних партнерів, але її все ще недостатньо. Тож у Литві вирішили закликати НАТО надати нашій державі ще більше військової допомоги.

З відповідним закликом до своїх колег звернувся міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він попрохав НАТО надати Україні танки. Заяву він зробив після того, як прибув до Києва напередодні.

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Закликав НАТО зберігати спокій і допомагати Україні

Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки,

– написав він у твітері.

Свій допис міністр супроводив зображенням танка з українським прапором. Тож його ребус не настільки складний, щоб зрозуміти, кому саме ці танки мають призначатися.



Глава МЗС Литви закликав НАТО передати Україні танки / Фото з твітера Ландсберґіса

Нагадаємо, що 28 листопада він разом з шістьома іншими міністрами закордонних справ прибув до Києва. Мовиться про очільників МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, Латвії Едгарса Рінкевичса, Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір, Фінляндії Пекки Хаавісти, Норвегії Аннікен Гуйтфельдт та Швеції Тобіаса Біллстрьома.

Під час спільної пресконференції з Дмитром Кулебою наш міністр назвав дві речі, які допоможуть відновити енергосистему України. За його словами, мовиться про трансформатори, а також системи ППО. Останні важливіші, адже допоможуть розімкнути "зачароване коло". Адже Україна може нескінченно ремонтувати систему, а Росія – нищити її своїми ракетами.

Україна продовжує отримувати допомогу

Кількома днями раніше глава уряду Литви Інгрід Шимоніте пообіцяла масштабну підтримку Україні. У її рамках наша держава отримає і теплий одяг для військових, і БпЛА. Обсяг підтримки становитиме 2 мільйони євро.

Напередодні гарні новини озвучив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що Україна отримає ще більше IRIS-T. Відповідну інформацію підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Берлін невдовзі надасть три такі установки.

Радник глави ОП Михайло Подоляк раніше емоційно відреагував на те, що партнери не поспішають передавати Україні ЗРК Patriot. Він підкреслив, що відповідна допомога аж ніяк не має вплинути на посилення ескалації. Адже вона спрямована на захист нашої країни, а не на напад.

Тим часом Укроборонпром випустив боєприпаси українського виробництва. Перший із них показала парамедикиня "Тайра". Як зазначили у компанії "привітів від нашої держави буде багато". Самі снаряди – 152-міліметрові.

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