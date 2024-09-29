Данія інвестує в оборонну промисловість України понад 628 мільйонів доларів

Данія спільно з нашою державою домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон. Для цього використають заморожені російські активи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії. Загальна вищезгадана сума дорівнює близько 628 мільйонів доларів.

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Данія інвестує в українську оборонну промисловість

Згідно з оприлюдненою данським Міноборони інформацією, українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.

Глава оборонного відомства країни Трельс Лунд Поульсен спільно із Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали угоду про наміри продовжити співпрацю стосовно контрактів з оборонними підприємствами в Україні.

План буде профінансовано коштом 1,3 мільярда данських крон, які уряд виділив з держбюджету, та 2,9 мільярда данських крон із заморожених російських активів.

Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит,

– заявив Поульсен.

Таким чином Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме кошти у виробництво озброєння на території України. Ще у червні 2024 року Україна та Данія підписали відповідний меморандум на полях "Рамштайну".