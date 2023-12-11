Володимир Зеленський напередодні зустрічей у США заявив, що він переконаний, що українцям вдасться побороти паузу в допомозі США. Український лідер сказав, що ця битва ще не програна.

Президент України заявив під час спілкування з представниками латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі 11 грудня, що треба йти далі. Варто зауважити, що Зеленський 12 грудня під час візиту в Сполучені Штати виступить перед сенаторами та зустрінеться зі спікером Палати представників, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про допомогу від США

Володимир Зеленський розповів, що Україні вдасться побороти паузу в допомозі від США, яка виникла через суперечки в американському Конгресі.

Український лідер запевнив, що через ситуацію із допомогою США він не засмучений і цю битву ще не програв.

Ми (українці – 24 Канал) не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити у перемогу. Тому треба взяти себе в руки і йти далі,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що у нього в США щодо цього запланована низка зустрічей найближчими днями. Зокрема, він має провести перемовини з президентом США Джо Байденом.

"І ми будемо працювати над тим, щоб подолати цю паузу в допомозі від США України. Ми це поборемо і не тільки це. Все поборемо", – заявив український лідер.

Коротко про допомогу від США