Цю битву я не програв, – Зеленський прокоментував паузу у допомозі від США
Володимир Зеленський напередодні зустрічей у США заявив, що він переконаний, що українцям вдасться побороти паузу в допомозі США. Український лідер сказав, що ця битва ще не програна.
Президент України заявив під час спілкування з представниками латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі 11 грудня, що треба йти далі. Варто зауважити, що Зеленський 12 грудня під час візиту в Сполучені Штати виступить перед сенаторами та зустрінеться зі спікером Палати представників, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про допомогу від США
Володимир Зеленський розповів, що Україні вдасться побороти паузу в допомозі від США, яка виникла через суперечки в американському Конгресі.
Український лідер запевнив, що через ситуацію із допомогою США він не засмучений і цю битву ще не програв.
Ми (українці – 24 Канал) не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити у перемогу. Тому треба взяти себе в руки і йти далі,
– сказав Зеленський.
Президент додав, що у нього в США щодо цього запланована низка зустрічей найближчими днями. Зокрема, він має провести перемовини з президентом США Джо Байденом.
"І ми будемо працювати над тим, щоб подолати цю паузу в допомозі від США України. Ми це поборемо і не тільки це. Все поборемо", – заявив український лідер.
Коротко про допомогу від США
- Американський Конгрес не проголосував за допомогу Україні та Ізраїлю. Причина полягала в тому, що республіканці та демократи не зуміли дійти згоди щодо охорони кордону США. Адже республіканці в Сенаті декілька тижнів говорять, що не підтримають допомогу Києву, якщо в проєкт закону не закладуть заходи щодо поліпшення ситуації на кордоні з Мексикою.
- Варто зауважити, що у цьому проєкті закону для України закладено 61 мільярд доларів. Загалом пакет містить 106 мільярдів доларів для Києва, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарних цілей в Газі.
- Після проваленого голосування Джо Байден звернувся до Конгресу та заявив, що не можна дати Путіну виграти. Президент заявив, що не можна допустити зриву постачання допомоги Києву. За його словами, радикальні республіканці тримають в заручниках допомогу Україні.