Німеччина допомагає Києву, щоб війна не наблизилася до її кордонів, – Шольц

Олаф Шольц випустив відеозвернення, в якому розповів про політичний курс Берліна щодо Росії та війни в Україні. Канцлер Німеччини наголосив, що він враховує не лише необхідність підтримки нашої держави, а й міркування безпеки його країни.

У Wall Street Journal з посиланням на свої джерела заявили, що Шольц, якого критикували за нерішучість у питанні щодо передачі західних танків Україні, насправді зіграв ключову роль у знятті неофіційного табу на таку допомогу. Зокрема, саме він переконав у необхідності постачання американських танків президента США Джо Байдена, який сумнівався в тому, що це потрібно робити.

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Німеччина не хоче, щоб війна не наблизилася до її кордонів

За словами Шольца, пріоритетом уряду залишається безпека Німеччини.

Наша мета зрозуміла – у Росії не повинно вийти розширити кордони застосуванням сили,

– заявив канцлер.

Він також додав, що німці хочуть "миру в Європі й щоб війна не ставала ближчою". Зовнішньополітичний курс Німеччини ґрунтується на трьох принципах:

гуманітарна, фінансова та військово-технічна підтримка України;

запобігання ескалації конфлікту, переростання його у війну між Росією і НАТО;

тісна координація всіх дій із союзниками та партнерами на чолі зі США.

Шольц зазначив, що від початку нападу Росії на Україну уряд Німеччини ухвалює зважені рішення, які завжди узгоджуються на міжнародному рівні. Він нагадав, що "страшну, жорстоку і безглузду війну" в Україні спровокував саме президент Росії Владімір Путін.

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