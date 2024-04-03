Росія проводить майстерну інформаційно-психологічну операцію, коли поширює наративи, нібито Захід не має достатньо зброї та не надасть її Україні. Ба більше, ще за часів імператорів Олександра ІІ та Олександра ІІІ існували спеціальні структури, які діяли у схожий спосіб.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що для такої діяльності країна-агресорка ніколи не шкодувала коштів. А щодо постачання зброї Україні, всі заяви окупантів – маніпуляція.

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Скільки зброї є на складах США

За словами військового експерта, якщо ми сумніваємось, чи Сполучені Штати мають достатньо зброї, то варто сказати, що її є просто неймовірно багато. Щобільше, мовиться про засоби, які наразі просто зберігаються на складах.

Лише ракет ATACMS, які потрібно трохи модернізувати, поміняти паливо й відновити системи прицілювання є 3 – 4 тисячі. Літаків F-16 вироблено 4500, тільки в одних американців їх майже 900, тобто передати 200 машин не становить ніякої проблеми,

– наголосив Петро Черник.

Варто підкреслити, що на обороноздатність США це ніяк не вплине. Наприклад, ракет Tomahawk, які зараз просто стоять, є понад 7 тисяч одиниць. Це не кажучи про ядерну тріаду, підводні човни, крейсери, ескадрені міноносці та багато іншого. Отож справа виключно у політичних рішеннях.

В американців головоломка, як допомогти нам виграти війну, не поставивши Росію на межу кінцевого розвалу. Це рішення ще не ухвалене, а друге – це ядерний шантаж, яким займається Путін. Тому така дійсність,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Чи змінилась на Заході стратегія допомоги Україні

У США наголошують, що не варто розраховувати на присутність їхніх військ в Україні. Водночас президент Франції Еммануель Макрон нібито провів таємну розмову з Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб переконати їх діяти по-іншому у ситуації з Україною.

Невідомо, чи така розмова справді була, але вже є передумови говорити, що європейці нарощують власний бойовий потенціал. Вони відновлюють закинуті виробничі цикли й така діяльність тільки наростатиме. Однак це буде не так швидко, як би хотілося Україні.

Ребус, який поки не розв'язаний в геополітичному сенсі: як завдати ураження і Путіну та Росії, не розваливши її на друзки. Доки це не оформлять у прямі політичні рішення, то, на жаль, війна може тривати ще десь до двох років, бо мотлоху складах і бронетехніки у росіян ще доволі багато,

– підкреслив Петро Черник.

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