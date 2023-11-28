"Сподіваюсь, найближчим часом": спікер Джонсон назвав умову схвалення допомоги Україні від США

Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що Палата представників може схвалити надання додаткових коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. І що зробить це до різдвяних свят.

За словами спікера Палати представників Конгресу, він "впевнений і оптимістичний". Водночас у Майка Джонсона є умова. Йдеться про зміни у політиці безпеки кордонів. Цього вимагають республіканці.

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Перед політиками стоїть одна умова

Я думаю, що все це відбудеться найближчими днями. Я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити – переступити межу,

– сказав Джонсон під час свого візиту у Флориді.

Водночас Джонсон зазначив, що існує "відчуття невідкладності" в отриманні допомоги як Ізраїлю, так і нашій державі. За його словами, "багато вдумливих переговорів" ведеться членами Конгресу.

Звичайно, ми не можемо дозволити (президенту Росії – 24 Канал) Владіміру Путіну пройти маршем через Європу, і ми розуміємо необхідність надання там допомоги. Ми сказали, що якщо ми хочемо надати додаткову допомогу Україні, а більшість членів Конгресу вважають це важливим, ми повинні також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики,

– заявив Джонсон.

Не настільки оптимістичний глава Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер. Він раніше заявляв, що нову допомогу США Україні й Ізраїлю до кінця року буде складно ухвалити. За його словами, причина криється у відсутності компромісів між демократами та республіканцями, які стосуються прикордонної політики.

У США відреагували на чутки про "замороження" війни в Україні

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що у переговорах Путін не зацікавлений. Відтак, під час засідання міністрів закордонних справ США "підтвердять свою відданість Україні".

Він додав, що президент Росії міркує, що якщо зараз "перечекає", то зможе знову повернути контроль над Україною. За словами О'Браєна, це ставить під загрозу безпеку всього НАТО.

Саме тому ми вважаємо, що подальше вторгнення Росії в Україну, розпочате в лютому 2022 року, має залишатися стратегічною невдачею для Росії й не може бути допущене для створення ще однієї бази, з якої, як ви знаєте, Росія буде утверджувати свій імперський контроль над Україною, а також зможе загрожувати іншим країнам-членам НАТО,

– сказав він.

Крім того, американський дипломат наголосив на тому, що наше військо вже повернуло 50% територій, захоплених Росією у 2022 році. Він додав, що США бачать реальні здобутки військової діяльності України і "мають підстави сподіватися, що їх буде ще більше".