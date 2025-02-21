Тут має бути якийсь рівень вдячності, – Рубіо заявив, що США турбуються про Україну

Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що Україна має бути вдячна Сполученим Штатам за надану допомогу. За його словами, Дональд Трамп "справедливо" критикує Володимира Зеленського.

Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж.

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США турбуються про Україну

Як розповів державний секретар США, замість критики Дональда Трампа українська сторона має висловлювати вдячність Сполученим Штатам за надану допомогу.

Ми турбуємося про Україну, тому що це має наслідки для наших союзників і, зрештою, для всього світу. Тут має бути якийсь рівень вдячності,

– сказав він.

Раніше на захист президента Трампа стали в Білому домі. Радник президента США з безпеки Майк Волц також заявляв, що Київ має бути вдячним за усю ту підтримку, яку Сполучені Штати і їхні громадяни надали від початку повномасштабної війни, якої б "не мало бути".

По-перше, має бути глибока вдячність за те, що зробили американський народ, платники податків, що зробив Трамп у свій перший термін і що ми зробили після цього,

– говорив Волц.

Європа підтримує Зеленського

Європейські лідери після гострих заяв Дональда Трампа висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському. Представники Фінляндії, Норвегії, Німеччини, Чехії, Великої Британії та навіть США заявили, що називати Зеленського "диктатором" було некоректно з боку Трампа. У країнах зазначили, що український лідер був обраний демократично народом України, а її Конституція не має бути порушена.