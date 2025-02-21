Трамп це чудово розуміє: чому США не вигідно зупиняти допомогу Україні

З'явилася інформація, що військова допомога від США нібито зупинилися. Однак, це рішення не пов'язане з позицією президента Дональда Трампа й навряд чи він на це піде.

Політтехнолог Тарас Загородній наголосив 24 Каналу, що допомога від Сполучених Штатів продовжується. Це стосується того, що затвердив ще Джозеф Байден.

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Чому США не зупинять допомогу

Зараз в Україну продовжують надходити Starlink, озброєння. Ба більше, ніхто не критикує нас за удари по російських нафтопереробних заводах. Раніше Дмітрій Мєдвєдєв скаржився, що Україна нібито хоче зруйнувати Транскаспійський міжнародний транспортний шлях. Але ніякої реакції на такі заяви не було.

Зупинити допомогу буде проявом слабкості Трампа. Він це чудово розуміє. Це виглядатиме як підігрування Росії, чого не можна робити,

– наголосив Тарас Загородній.

У цьому сенсі питання вагомості США та довіри до цієї країни постане дуже гостро. Ба більше, всі бачили, яку реакцію світу викликали слова Трампа про Зеленського. Критика лунала не тільки від Європи, а навіть від самих американців. Трампа розкритикували як демократи, так і республіканці.

Погрози зупинити допомогу не спрацюють, бо зараз ми не у 2022 році. Багато різних засобів Україна модернізує самотужки. Дещо отримуємо з європейських джерел, виготовляємо свою зброю.

Якщо Україна та Європа почнуть ухвалювати рішення без участі США, то це більше позначиться саме на Америці. Про них думатимуть як про ненадійних постачальників зброї, партнерів, які можуть "кинути" у будь-який момент,

– додав політтехнолог.

Тому це дуже слизька дорога, на яку Трамп навряд чи ступить. Але погрожувати він може, бо це звична манера його спілкування.