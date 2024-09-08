Невдовзі будуть гарні новини, – республіканець заінтригував появою нової зброї в Україні

Міністерство оборони США 6 вересня оголосило про надання Україні пакета військової допомоги на 250 мільйонів доларів. До того ж невдовзі наша держава може отримати нове озброєння.

Про це 24 Каналу розповів американський політик, член Республіканської партії Борис Пінкус, додавши, що такого рішення варто очікувати найближчим часом. У США давно мали його ухвалити.

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Коли Україна отримає озброєння

"Є хороші новини про те, що невдовзі в Україні буде застосована нова американська зброя. Вже є дозвіл на її використання. Звісно, з обмовками, що недалеко від кордону з Україною, але на території Росії", – розповів Борис Пінкус.

Є сподівання, що Україна максимально використовує всі можливості цієї зброї. Адже ми бачимо, що Росія без жодних обмежень може бити по мирних містах. До того ж українські війська довели, що здатні вражати цілі навіть у Москві та в будь-яких інших регіонах країни-агресорки.

Тепер американці дають дозвіл на використання нових видів озброєння. Це також в інтересах США, адже країна може випробовувати свої засоби в польових умовах. Лише потрібна достатня кількість, щоб змусити росіян хвилюватися.

Росія не підготовлена до ведення таких тривалих бойових дій на чужій території. Збройні Сили це довели. Тому найближчими днями, я дуже вірю, що ми почуємо хороші новини,

– підкреслив член Республіканської партії.