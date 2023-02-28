Показовий візит і для американців: навіщо в Україну приїхала міністерка фінансів США

Напередодні з візитом до України приїхала міністерка фінансів США Джанет Єллен. Відомо, що вона має вагомий вплив на американську політику.

Варто зважати на той факт, що США надають Україні безпрецедентно велику допомогу. Про це 24 Каналу сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Мають контролювати процес

За попередні 10 місяців Україна отримала військову та фінансову допомогу від США на загальну суму на понад 100 мільярдів доларів. Як наголошує політичний експерт, зрозуміло, що Сполучені Штати використовують ці кошти з податків, які сплачують американці, тому влада має перед ними звітувати.

Я думаю, що цей візит пов'язаний з оцінкою ефективності використання коштів, які надаються, та перспективами подальшої співпраці. Важливий момент, що посадовці такого рівня, приїжджаючи до України, показують своїм громадянам, що ці питання перебувають під контролем,

– вважає Клочок.

За його словами, потрібно зважати на те, як і від кого надходила фінансова допомога. До прикладу, МВФ підтримував нас доволі кволо. Натомість США робили це дуже серйозно, вони змогли переконати у необхідності допомоги Євросоюз.

"Сьогодні США показують, що вони відіграють ключову роль у формуванні зовнішньої політики в підтримці України. За це їм направду шалена подяка", – підсумував Клочок.

Якою буде допомога у 2023 році