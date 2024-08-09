США передають Україні новий пакет допомоги на 125 мільйонів доларів: що він включає
Джерело:Міноборони США
США 9 серпня оголосили новий пакет військової допомоги Україні. У нього ввійшло озброєння на 125 мільйонів доларів.
У заяві Пентагону йдеться про те, що ця допомога надасть Україні додаткові можливості для виконання її потреб. Вона включає засоби ППО, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю.
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Допомога від США
Так, до нового пакета допомогу від США увійшли:
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- багатофункціональні радари;
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- неназвана кількість броньованих машин HMMWV;
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини та допоміжне обладнання.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією,
– йдеться у заяві Пентагона.