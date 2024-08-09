США передають Україні новий пакет допомоги на 125 мільйонів доларів: що він включає

США 9 серпня оголосили новий пакет військової допомоги Україні. У нього ввійшло озброєння на 125 мільйонів доларів.

У заяві Пентагону йдеться про те, що ця допомога надасть Україні додаткові можливості для виконання її потреб. Вона включає засоби ППО, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю.

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Допомога від США

Так, до нового пакета допомогу від США увійшли:

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

неназвана кількість броньованих машин HMMWV;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини та допоміжне обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією,

– йдеться у заяві Пентагона.