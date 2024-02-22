Арамахія пояснив що буде з мобілізацією в Україні у разі зменшення допомоги від США

Давид Арахамія висловився щодо мобілізації в Україні на тлі очікування допомоги від США. Він зауважив, що наша країна стала заручницею внутрішньополітичної ситуації в Америці.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав зрозуміти, що Україна не може багато місяців чекати на ухвалення допомоги у Вашингтоні. За його словами, велися дискусії щодо того, "яким чином можна вискочити з цього заручництва" нашій державі та Ізраїлю, адже пакет підтримки є спільним для них.

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Що буде з Мобілізацією

Журналістка поцікавилася у глави парламентської фракції, чи правильно говорити, що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше людей мобілізувати. У відповідь Арахамія наголосив, що так неправильно казати, і все навпаки.

Якщо буде допомога меншою, нам треба більше буде мобілізувати людей,

– заявив він.

За його словами, якщо допомога від США буде більшою, то держава потребуватиме для захисту від російської агресії меншої кількості людей. Арахамія пояснив це зростанням "коефіцієнту озброєності".

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