Дорого коштувало Євросоюзу: Фіцо не блокуватиме допомогу Україні
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не блокуватиме виділення 50 мільярдів євро від ЄС для України. Цієї домовленості вдалось досягнути за результатами зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прокоментував цю подію 24 Каналу. За його словами, рішення Словаччини стало результатом поступок з боку Європейського Союзу.
До вашої уваги Фіцо не блокуватиме 50 мільярдів євро від ЄС: важливі домовленості зі Словаччиною
"Я не виключаю, що ціна такого утримання висока. Але те, що в публічній площині з'являються повідомлення, які шкодять Росії, російській пропаганді, – це дуже хороша історія", – зазначив Клочок.
Не Словаччиною єдиною
Стало відомо, що турецький парламент схвалив договір щодо ратифікації угоди про вступ Швеції до НАТО. Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав парламент зробити те саме.
Ці "три богатирі" – Ердоган, Орбан і Фіцо – різко змінили свою думку. Як на мене, це результат плідної роботи дипломатичного корпусу всього світу без перебільшення,
– констатував Клочок.
Якою б не була ціна, лідери країн ЄС і НАТО розуміють, що найважливіше – зберегти єдність альянсу, і військового, і економічно-політичного. Особливо на тлі зростання конфронтації Росії з країнами НАТО і подальшої ескалації воєнних дій на території України.
Макрофінансова допомога ЄС для України: останні новини
- На грудневому саміті ЄС не змогли ухвалити рішення щодо допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро через вето Угорщини. На початку 2024 року планують відновити дискусії.
- У Politico написали, що Угорщина може розблокувати допомогу ЄС для України, але за певних умов. Ідеться про щорічний перегляд фінансування.
- Як відомо, фінансова підтримка в розмірі 50 мільярдів євро має охопити 2024–2027 роки у вигляді грантів і позик. Мета програми – посприяти макрофінансовій стабільності України на її шляху до ЄС.