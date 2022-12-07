"Вже є готовий сценарій": що ЄС може зробити, аби розблокувати допомогу Україні від Угорщини

Угорщина блокує виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України від ЄС. Однак там вже є готовий сценарій, як натиснути на прем'єра Віктора Орбана.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Орбан демонструє політику елементарного, відкритого та жлобського шантажу.

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ЄС має механізм, як тиснути на Орбана

Як наголошує Тизенгаузен, це обурливо, що деякі країни можуть блокувати рішення щодо вступу України в НАТО чи виділення макрофінансової допомоги або ж інші загальноєвропейські ініціативу.

Блокуєш це. Потім до тебе йдуть умовляти. Ти сидиш і чекаєш. Або блокуєш санкції проти Росії. До тебе йдуть на поступки і не вводять для тебе стелю цін на російські енергоносії,

– зазначив Тизенгаузен.

Він підкреслює, що шантажисти є і в ЄС, і в НАТО є. Тому там неодноразово вже говорять, що, можливо, потрібно ухвалювати рішення не одноголосно, а переважною більшістю тощо.

ЄС має механізм, як тиснути на Угорщину: дивіться відео

Попри це, ЄС має абсолютно чіткий механізм, як тиснути на Орбана. Вони можуть максимально врізати Угорщині різноманітні виплати. Тоді прем'єр-міністр стане значно зговірливішим.

Лише є питання, хто візьме на себе цю не дуже популярну нішу. І пояснить популярно Орбану, що так робити не треба,

– говорить Тизенгаузен.

Угорщина блокує допомогу Україні