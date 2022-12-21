Тепло для воїнів: 24 канал та Фонд Притули передали на передову вже 5 тисяч шкарпеток

Морози стають все сильнішими, й воїни ЗСУ на фронті потребують тепла. Напередодні свят 24 канал разом з Благодійним Фондом Сергія Притули, передав першу партію шкарпеток на передову.

Разом з вами ми потурбувалися, аби 5 тисячам захисників, які обороняють наш спокій на Сході та Півдні, стало хоч трішки тепліше. 24 канал вдячний усім, хто долучився.

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На сьогодні ми забезпечили 5 тисяч наших захисників тактичними шкарпетками, які сертифіковані за найвищими стандартами, які ви придбали та ми, як і обіцяли, передали їх на фронт,

– мовиться у повідомленні.

Воїни ЗСУ вже отримали шкарпетки / Фото 24 каналу

Але не зупиняймося! Далі – більше. Проєкт "Подаруй шкарпетки воїну ЗСУ" триває.

Як долучитися до акції

Разом ми – найсильніші. Разом ми можемо все. Приєднуйтеся до проєкту "Подаруй шкарпетки воїну ЗСУ" за посиланням.

Як подарувати воїну шкарпетки