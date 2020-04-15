Допомога МВФ: залишилося кілька питань для затвердження програми
У Міжнародному валютному фонді відзначили ефективну реакцію уряду України на кризу, пов’язану з епідемією коронавірусу. МВФ також підтвердив прогрес у переговорах щодо нової програми фінансування. Організація має намір затвердити її вже незабаром, після вирішення останніх кількох питань.
Про перспективи України отримати грошову допомогу від МВФ розповів директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен.
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Ми проводимо переговори з Україною про нову програму. Обговорення просунулися вперед, вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань,
– зазначив Томсен.
Він додав, що сподівається на швидке розв’язання цих питань. За його словами, фонд підтримує заходи уряду щодо боротьби з епідемією коронавірусу. В організації розуміють, що такий крок призведе до значного збільшення дефіциту бюджету.
Томсен наголосив, що впродовж останніх років у рамках програми, яку підтримує МВФ, Україна досягла успіхів у макроекономічній стабільності.
Що покращилося в Україні
- зросла стабільність банківської системи;
- знизилася інфляція;
- зменшилися дефіцит поточного рахунку та держбюджету;
- скоротився держборг;
- валютні резерви значно зросли й перевищили 20 мільярдів доларів.
Що відомо про співпрацю України та МВФ
- У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
- Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законодавства було вимогою МВФ для надання допомоги.
- Парламентарі внесли у закон про банки понад 16 тисяч правок. Їхній розгляд може затягнути остаточне прийняття закону.
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