Доповідь Сирського, фронт і Курська операція: Зеленський записав звернення до українців

Володимир Зеленський ввечері 16 вересня записав своє традиційне звернення до українців. У відео глава держави розповів про ситуацію на фронті, зокрема про Курську операцію.

Президент також заслухав детальну доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на лінії бойового зіткнення та напрямки, які лишаються найгарячішими.

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Ситуація на фронті зараз

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні майже весь день він провів за воєнними питаннями передусім.

Була доповідь головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби,

– сказав президент.

Український лідер зазначив, що найбільше боїв було на Курахівському та Покровському напрямках. Там наші військові захищають позиції.

"Окремо й детально – щодо Курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали", – розповів глава держави.

Він також подякував кожній нашій бригаді та підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість.

Зеленський підкреслив, що підписав цього дня й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Очільник України сказав, що він пишається ними.

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Деталі засідання Ставки

Президент сказав, що він цього дня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Детально розмова була стосовно захисту енергетичних об'єктів, фізичний захист, відповідні будівництва, ППО та РЕБ.

Доповідав прем'єр-міністр, енергетичні компанії. Була також змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в армії окупанта та на його території, у його народу. Для нас важливо, що в Росії погіршується сприйняття війни – сприйняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність усе ж таки подолала російську державну пропаганду,

– наголосив глава держави.

Окрім цього, Україна готується і до тих речей, які Росія збирається робити далі в боях на фронті.

"Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів. Хоч би як у світі змінювалася ситуація, змінювалися обставини, українські воїни мають отримувати все те, що необхідно для успішних наших захисних і активних дій", – зауважив Зеленський.

Він також сказав, що забезпечення дронами – це не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет, тому Володимир Зеленський подякував усім, хто із цим працює. А особливо тим, хто допомагає нашим військам освоїти нові тактики роботи з дронами.

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План перемоги України покажуть союзникам наступного тижня

Також президент розповів, що протягом усього дня в різних форматах були наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги.

Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру,

– зауважив український лідер.

Для кожного кроку, за словами Зеленського, є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення.

"Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% все вже виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право", – пояснив президент.

Вже на наступний тиждень, за словами Зеленського, українська влада готує План перемоги для представлення союзникам.