Доповідь Сирського про фронт і важливі рішення для країни: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 23 жовтня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому глава держави розповів про ситуацію на фронті та важливі рішення для нашої держави.

Український лідер також провів наради з прем'єр-міністром та секретарем РНБО. Також Зеленський подякував нашим захисникам за боротьбу проти російської агресії.

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Наради зі Шмигалем і Литвиненком та ситуація на фронті

Володимир Зеленський розповів, що він провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем – щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити.

Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком – про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовка деяких військових питань на наступну Ставку,

– сказав український лідер.

Також президент підкреслив, що була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про фронт і Курську операцію.

"Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині, а також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів", – наголосив Зеленський.

Окрім цього, він зауважив, що оперативність завжди означає більший результат. Тому він хоче відзначити наших воїнів з 38 окремої бригади морської піхоти, яка наразі перебуває на Покровському напрямку, та 79 бригаду ДШВ, що на Курахівському напрямку.

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США нададуть 20 мільярдів доларів Україні

Володимир Зеленський також розповів, що США ухвалили рішення надати 20 мільярдів доларів Україні. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

Це частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року,

– сказав президент.

Український лідер подякував Сполученим Штатам та всій G7 за цю допомогу.

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Зустріч з українським громадським сектором

Зеленський також зазначив, що цього дня також була зустріч із представниками нашого українського громадянського суспільства.

Багато було організацій – зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист, захист свободи. Зокрема, був і Максим Буткевич – український правозахисник і воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону,

– сказав президент.

Під час зустрічі, за словами українського лідера, вдалося детально обговорити План перемоги та нашу потребу в об'єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою.

"Ми розраховуємо на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО. А також щодо розвитку нашої системи оборони. Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці", – зауважив Зеленський.

Він також наголосив, що треба разом працювати над кроками, які дадуть Україні змогу швидше відновитися після цієї війни.