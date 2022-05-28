Допустити появу нового "путіна" не можна, він гратиме ще жорсткіше, – політолог

Смерть президента Росії Володимира Путіна, на жаль, не матиме великого результату. Утім, головне не допустити, аби на його місце не прийшов ще жахливіший диктатор.

Про це 24 каналу повідомив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він пояснив, чому смерть Путіна не дасть якихось результатів.

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Колективний "путін"

За словами політолога, Путін – це колективний номінатив. З точки зору ідеології, "путінів" у Росії більше ніж 140 мільйонів. Водночас з політичної точки зору, путінська система – це олігархічна автократія, тобто обирають одного лідера, який керує потоками грошей та влади.

У нього є важелі впливу на економічну, політичну, соціальну та військову складову. Умовно, це його міністри – олігархи, яким він має з цих потоків влади та грошей скеровувати певну частину. Саме тому смерть лідера такої олігархічної автократії означатиме лише появу нового лідера,

– пояснив Краєв.

Підтримувати кризу

Як він зазначив, смерть лідера спровокує певну політичну кризу між різними секторами в Росії. До прикладу, зараз бачимо, як економічна та військова сфери борються за вплив на Путіна, тобто на лідера.

Краєв підкреслив, що нашим завданням буде максимально роздмухувати таку кризу в країні-агресорці. Водночас для цього використовувати всі доступні методи – офіційні та неофіційні, відкриті та приховані.

Новий "путін" буде ще жорсткіший

Не смерть Путіна стане для нас перемогою, а продовження внутрішньої кризи в Росії, яка спровокує зміну цієї структури. Тобто допустити появу нового "путіна" не можна, оскільки він гратиме ще жорсткіше,

– заявив політолог.

За його словами, у такій системі, яка зараз є в Росії, працює те, що її громадяни називають – "пацанський закон". Відповідно до нього лідер повинен довести, що він вожак, вдаючись до жорсткості.

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"Тому й виходить, що після смерті Путіна наступник повинен показати нову силу. Водночас наше завдання не допустити появи цього "путіна", і тоді це можна буде вважати перемогою", – підсумував Краєв.

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