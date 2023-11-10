В ISW вважають, що наші військові перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка: у ЗСУ прокоментували

Дорога Олешки – Нова Каховка важлива для логістики окупантів на Півдні. З'являлась інформація про те, що ЗСУ перерізали її, тож там прокоментували чутки.

Аналітики Інституту вивчення війни зранку 10 листопада оприлюднили зведення, де мовиться, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка. У етері телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про це детальніше.

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Контрбатарейна боротьба триває

За словами Наталії Гуменюк, усіх нюансів бойової роботи не розкривають, проте робота над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою триває. Зрештою, вона буде перерізана. Вона наголосила, що робота продовжується різними методами.

Водночас зараз відкрито можемо говорити про досить результативну контрбатарейну роботу. Зокрема, із ускладення ворожої логістики.

Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може,

– сказала Гуменюк.

У Росії будуть проблеми із передислокацією