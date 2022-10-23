"Дороги назад немає": як Прігожин видав правду, агітуючи в'язнів воювати проти України

Російська влада все частіше кидає на війну проти Україну в'язнів. Їх агітує сам "кухар Путіна". Ба більше, Прігожин не приховує, що з фронту дороги назад немає.

Так, засновник ПВК "Вагнера" агітував ув'язнених в одній з колоній Свєрдловської області Росії. Прігожин запевнив, що ті, хто вирішить їхати на війну, не зможуть повернутися назад.

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"Зворотної дороги немає"

"Кухар Путіна" розпинався перед ув'язненими не на жарт. Розповідав, що вони начебто самостійно вирішують, їхати в Україну, чи ні. Прігожин заявив, що потрібні лише ті, хто впевнений у собі. Зокрема, кому подобається воювати і "кому форма дозволяє".

Ймовірно, головний "вагнерівець" говорив саме про вбивць. Адже російські терористи прийшли на нашу землю, аби безжалісно вбивати мирне населення.

Також Прігожин підкреслив, якщо в'язні погодяться їхати на війну, назад повернутися вже не зможуть.

Якщо ж ви поїхали з нами , зворотної дороги вже нема,

– підкреслив засновник ПВК "Вагнера".

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Скільки "вагнерівців" воюють проти України

До бойових дій на території України російські загарбники залучили понад 8 000 тисяч найманців із ПВК "Вагнера". Цікаво, що більшість з них – колишні в'язні. Про це повідомили в ГУР Міноборони.

Зокрема, ФСБ завербувала "зеків", які відбували покарання на тимчасово окупованій території Луганської області.

Біля Лисичанська "вагнерівці" зводять фортифікаційні споруди. Зокрема, встановили трикутники з цементу, а за ними вирили рів. Загарбники сподіваються, що "лінія Вагнера" зупинить українських воїнів.

Станом на ранок 23 жовтня вже. Тож ані перекидання на фронт в'язнів, ані "лінії Вагнера"

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