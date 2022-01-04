Дороги на передовій – жахливі: військові показали, як їх виручає допомога партнерів

Сполучені Штати Америки неодноразово надавали Україні військову техніку. Зокрема мовиться про бронеавтомобілі Humvee, які без проблем долають бездоріжжя.

Українські військові повідомляють, що саме цей транспортний засіб допомогає їм на передовій. Адже стан шляхів там жахливий – особливо, коли погодні умови суттєво погіршуються.

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Але це не є проблемою для наших бійців які мають у своєму розпорядженні американські Humvee та без проблем долають на них бездоріжжя,

– пишуть у телеграм-кагалі "Останній Блокпост".

Воїни показали, як їх виручає допомога партнерів: відео з телеграм-каналу "Останній Блокпост"

Ситуація на передовій: що відомо

З початку доби, 4 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими захисниками.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування Росії.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації телеграм-каналу "Останній Блокпост":

Зараз стан доріг на передовій через погодні умови залишає бажати кращого, але це не є проблемою для наших бійців які мають у своєму розпорядженні американські Humvee та без проблем долають на них бездоріжжя.