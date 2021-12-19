"Дорогий Санта, хочу Україну й Північний полюс": канадське ЗМІ потролило Путіна

Одна з найбільших канадських газет дотепно потролила російського президента. Там спробували уявити, яким би був лист Володимира Путіна до Санти.

Карикатуру про Путіна опублікувало видання The Toronto Star. Журналісти припустили, про що мріє очільник Кремля, зважаючи на агресивні дії Росії.

Важливо Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від агресії, – МЗС

Як у Канаді потролили Путіна

На сайті видання показали малюнок. на яку зображений Санта-Клаус. У руках він тримає лист, який надійшов із Росії. Підпис свідчить про те, що відправником є сам Володимир Путін. Різдвяний персонаж зосереджено читає побажання політика. "Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україну. 2. Північний полюс", – так у Канаді висміяли прагнення Путіна.



Що Путін хотів би отримати "під ялинку" / Карикатура The Toronto Star

До слова, у 2020 році Путіна тролив й офіційний акаунт України у твітері. Там відповіли представництву Росії, яке назвало окупований Крим своїм. У дописі показали фото очільника Кремля, на якому він занурюється у глибини Чорного моря. "Кримські води бачили потворніших істот", – таким був підпис.

Що відомо про газету Toronto Star

Джерело: "Вікіпедія"