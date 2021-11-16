Дорослий Шефір та незрозумілі цілі Єрмака, – Аваков про оточення Зеленського
Джерело:"Українська правда"
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков охарактеризував оточення президента Володимира Зеленського. Зокрема, сказав свою думку про першого помічника президента Сергія Шефіра та главу ОП Андрія Єрмака.
Аваков переконаний, що Шефір – один із "дорослих" та розумних людей в оточенні Зеленського. Він розуміє небезпеку, якщо не враховувати балансові думки та думки професіоналів.
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Ексміністр визнав, що Шефір не є публічною людиною. Однак Аваков зізнається, що може розповісти йому все. Вони діляться думками щодо будь-якої теми.
Він завжди такий в хорошому сенсі "Премудрий в'юн" Салтикова-Щедрина,
– констатував Аваков.
"Незрозумілий Єрмак"
Єрмака Аваков назвав закритою людиною. Хоч політик зауважив, що глава ОП – розумна особистість. Він має свої комплекси та цілі, які Аваков не може до кінця зрозуміти.
"У Єрмака є безліч переваг. Деякі справді дуже складні речі він зробив, як, наприклад, виміняв тоді наших політв'язнів", – каже чиновник.
Аваков розповів, що після цього сказав Єрмаку, що той – "великий молодець".
Колишній міністр згадав про ексглаву ОП Андрія Богдана. За його словами, Богдан мав "активну натуру, боровся зі всіма одночасно". Натомість, як додає Аваков, "Єрмак діє зовсім в іншій манері, але по суті так само".Зверніть увагу! Раніше Аваков дав інше інтерв'ю в ефірі одного з українських телеканалів. Тоді його розкритикували в Офісі Президента. Радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що Аваков прагне повернути владу, тому "ушляхетнює власне минуле" та шукає нових союзників серед олігархів.