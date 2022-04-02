В дощ горять тому, що в них гі*на багато, – Кім про знищених окупантів

Українські герої продовжують активно нищити російських окупантів. Від вогню наших бійців їх не рятує навіть дощ.

ЗСУ продовжують звільняти Миколаївщину від російських окупантів. Українські захисники успішно ліквідовують усіх ворожих солдатів.

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Окупанти горять

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзначив, що вороги горять навіть у дощ.

В дощ орки горять так само, через те, що в них гі*на багато,

– написав він.

Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний обстріл Миколаївської ОДА, внаслідок якого загинуло 36 людей.

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