У Києві гроза, дощ та шквальний вітер: оголошено штормове попередження
Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища. Очікується, що дощі та грози триватимуть до кінця дня.
У Києві вже чути перші дзвіночки негоди. У столиці почався ураганний вітер та дощ, подекуди місцеві фіксують навіть блискавку. Відео негоди вже публікують столичні телеграм-канали.
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Штормове попередження
В Укргідрометцентрі попередили, що ввечері Київ та область накриє гроза. Небезпечні метеорологічні явища зберігатимуться до кінця дня 17 червня. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Штормове попередження у Києві / фото Укргідрометцентр
У Києві вже почався ураганний вітер, дощ, подекуди гримить грім.
Негода вже вирує у Києві: дивіться відео
Також місцеві вже публікують відео потужної блискавки.
Блискавка у Києві: дивіться відеоРедакція 24 Каналу закликає за можливості не покидати домівку. Якщо ж ви все ж опинилися надворі, варто бути обережними та триматися якомога далі від дерев та ЛЕП. Через погану видимість уважнішими варто бути й водіям на дорогах.
Потопи у Києві
- Київ останній тиждень особливо часто накривають дощі, через які у столиці виникають справжні "ноєвські" потопи. Так, 12 червня місцеві публікували відео затоплених після негоди вулиць, якими намагаються рухатися автомобілі. Подекуди протікали навіть дахи трамваїв та будинків.
- Удень 15 червня українську столицю знову охопив потоп. І знову деякі вулиці Києва потонули у дощовій воді. Ситуація на дорогах нагадувала озера та річки. На одній з вулиць навіть виник "фонтан". Зазначалося, що вода навіть відірвала бампер одного з автомобілів.
- Через значну зливу водовідвідна система міста не впоралася. Того таки дня у центрі міста навіть зірвало асфальт. Це сталося неподалік від станції метро "Олімпійська", на вулиці Антоновича. А на бульварі Миколи Міхновського автомобіль в'їхав у розриту яму, яку залило дощем.