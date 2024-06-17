У Києві гроза, дощ та шквальний вітер: оголошено штормове попередження

Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища. Очікується, що дощі та грози триватимуть до кінця дня.

У Києві вже чути перші дзвіночки негоди. У столиці почався ураганний вітер та дощ, подекуди місцеві фіксують навіть блискавку. Відео негоди вже публікують столичні телеграм-канали.

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Штормове попередження

В Укргідрометцентрі попередили, що ввечері Київ та область накриє гроза. Небезпечні метеорологічні явища зберігатимуться до кінця дня 17 червня. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Штормове попередження у Києві / фото Укргідрометцентр

У Києві вже почався ураганний вітер, дощ, подекуди гримить грім.

Негода вже вирує у Києві: дивіться відео

Також місцеві вже публікують відео потужної блискавки.

Блискавка у Києві: дивіться відео

Редакція 24 Каналу закликає за можливості не покидати домівку. Якщо ж ви все ж опинилися надворі, варто бути обережними та триматися якомога далі від дерев та ЛЕП. Через погану видимість уважнішими варто бути й водіям на дорогах.

Потопи у Києві