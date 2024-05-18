Дощі та грози кілька днів поспіль: де і коли будуть, чи чекати сильних злив у травні

Частину областей України накриють дощі. Також подекуди прогримлять грози. Опади прогнозують щонайменше кілька днів поспіль.

Так, де будуть грози та дощі, чи чекати у травні сильних злив, з посиланням на синоптиків, передає 24 Канал.

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В яких областях будуть дощі та грози

В Укргідрометцентрі зазначили, що в неділю, 19 травня, без опадів. Тільки вдень на Лівобережжі та у західних областях, 20 – 21 травня у західних, північних і центральних подекуди короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер 19 травня змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. У понеділок і вівторок переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Вночі 7 – 14 градусів. Вдень уже пригріє до 19 – 26. Тільки у Карпатах прохолодніше, зокрема, 3 – 10 і 13 – 20 відповідно.

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Де будуть дощі та грози 19 – 21 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, дощі також очікуються у частині областей 22 і 23 травня. Втім, знову короткочасні опади. Сильних злив поки не прогнозують.

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Орієнтовний прогноз погоди на 25 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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