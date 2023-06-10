Декілька днів поспіль литиме по всій Україні: де пройдуть значні дощі

Декілька днів поспіль в Україні дощитиме. Подекуди опади будуть значними. Окрім того, очікується гроза та зниження температури.

Уже цього тижня в Україні ймовірно, посиляться дощі. Якщо сьогодні їх прогнозують лише у частині областей, то вже в неділю – по всій території нашої держави.

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Дощі йтимуть декілька днів поспіль

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що в наступні дві доби в Україні пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень на Півдні подекуди можливий град.

У західних та Житомирській областях, в неділю і у південній частині місцями значний дощ,

– зазначили синоптики.

Значної літньої спеки ще не буде. На вихідних вночі +14...+19 градусів, вдень здебільшого +23...+28. Однак, на Заході та в Криму лише + 19...+24 градуси.

"11 червня на Одещині та Миколаївщині до +26 градусів. 12 червня у західних та північних областях вночі +8...+13, вдень +17...+24", – додали в УкрГМЦ.

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Прогноз погоди на 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

, згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, дощі, ймовірно, очікуються щонайменше до 14 червня. Однак, у кількох областях вони вже припиняться.

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Прогноз погоди на 10 червня

У суботу в західних, північних областях та Криму, вдень також у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті територій буде без опадів.

Вночі 14 – 19 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів сягнуть +23...+28 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході та тимчасово окупованому півострові. Там повітря прогріється лише до +19...+24 градусів. Тим часом у центральних, Одеській та Миколаївській областях до +30.