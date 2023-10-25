По всій Україні дощитиме: коли посиляться опади, скільки днів литиме

Усю Україну накриють дощі. Литиме на Півночі, Півдні, Заході та Сході. У частині областей очікуються значні опади.

Україну накриє дощем, адже з південного заходу буде наближатися циклон з атмосферними фронтами. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Де будуть значні дощі

Синоптикиня зазначила, що в середу та четвер по території України пройдуть помірні дощі. Взагалі вони можуть бути різної інтенсивності. Втім, переважно помірні. Загалом може бути до 15 міліметрів опадів.

Надалі 27 – 28 жовтня, ближче до кінця тижня невеликі дощі, на Закарпатті вдень і у західних областях знову ж таки помірні дощі,

– підкреслила Птуха.

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Прогноз погоди на 25 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Дощі знову будуть зумовлені тим, що циклон, який надійде до України у середу, буде впродовж середи впливати на територію країни. У четвер він вже відходитиме. Проте невеликі дощі подекуди залишаться.

Ба більше, у п'ятницю з південного заходу надійде черговий циклон. Тому знову дощитиме.

28 жовтня також у північних, північно-східних областях помірні, на решті території невеликі дощі. Переважатиме хмарна погода, проходитиме серія циклонів, і, відповідно, час від часу дощитиме, тому про парасольку не забуваємо,

– зазначила синоптикиня.

Птуха додала, що після цих двох циклонів, потім, можливо, буде ще один 29 – 30 жовтня. Втім, він більше на західні області впливатиме.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру