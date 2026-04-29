Чи випаде мокрий сніг, і чи чекати сильних дощів: синоптикиня розповіла, як зміниться погода
- Кількість опадів в Україні суттєво зменшиться через підвищення атмосферного тиску.
- Попри це подекуди можливі незначні дощі, водночас вітер незабаром послабшає.
Кількість опадів на території України найближчим часом суттєво зменшиться через підвищення атмосферного тиску. Попри це, подекуди ще будуть можливі незначні дощі.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу, яке оприлюднять незабаром, розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чи випаде сніг та дощ?
Наталія Птуха повідомила, що ймовірність опадів в Україні зменшується через підвищення атмосферного тиску у приземному шарі атмосфери. Хоч повітря стає сухішим, проте на висотах ще утримується вплив циклону.
У зв'язку з цим, за її словами, протягом 29 – 30 квітня на крайньому півдні подекуди ще можливі незначні дощі з мокрим снігом. Але інтенсивних опадів очікувати не варто. Вітер найближчими днями ще буде рвучким.
Представниця Укрігдрометцентру пояснила, що вітер рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. Найближчим часом сильних поривів вітру синоптики не передбачають.
Вже з початком травня, за її словами, кількість опадів відчутно зменшиться, лише у південній частині, зокрема у Криму, подекуди будуть можливі незначні дощі. Вітер поступово послабшає – від 5 до 10 метрів за секунду.
Якою буде погода невдовзі?
Також Наталія Птуха повідомляла, що холодна повітряна маса й надалі формуватиме погоду в Україні й утримається у найближчі дні. У зв'язку з цим у більшості регіонів ще певний час зберігатимуться нічні заморозки.
Також вона повідомляла про поступове потепління у травні. Утім, фахівчиня зауважувала, що прогностичні моделі не дають достеменних результатів. Наразі говорити про встановлення довгострокове тепло передчасно.
Раніше Віталій Постригань зазначав, що незабаром квітень повертатиметься у норму, оскільки попри те, що наприкінці місяця нічні заморозки ще триматимуться, проте вдень буде більше сонячного світла та тепла.
До слова, днями у Львові синоптики зафіксували найнижчу температуру за останні 80 років, з показником нижче 5 градусів морозу. Попередній рекорд у цей період зафіксували аж у 1954 році – тоді було 2,2 градуса морозу.