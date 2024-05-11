Частину України накриють дощі: де і скільки днів литиме

Частину областей України накриють дощі. І хоча сильні зливи поки не очікуються, втім, згодом опади будуть щонайменше кілька днів поспіль.

Де й коли саме буде дощ, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал. До речі, не забудьте прихопити свої парасольки.

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В яких областях очікуються дощі

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби, зокрема, з 11 до 13 травня, вночі в Україні буде без опадів. Втім, вдень пройдуть невеликі дощі, сухо тільки в суботу на Півдні й у понеділок на Заході.

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Де будуть дощі 11 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у частині областей дощі йтимуть щонайменше до 15 травня. Втім, сильні опади поки не очікуються. Будуть тільки короткочасні дощі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 15 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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