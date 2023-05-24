Майже всю Україну накриють дощі, подекуди з грозою: коли і де посиляться опади

Синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні будуть дощі. Ба більше, капатиме майже всюди. Окрім того, подекуди можливі грози.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 24 квітня капатиме у більшості областей.

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В Україні прогнозують дощ та грозу

Згідно з картою на сайті Укргідрометцентру, до західних областей 25 травня також навідаються дощі. Втім, на сильні зливи не розраховуйте. Дощі будуть короткочасними.

Зауважимо, окрім того, подекуди можливі грози. До речі, капатиме в Україні, ймовірно, щонайменше до 28 травня. Однак, у неділю вже без істотних опадів.

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Яка буде температура

Додамо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби температура вночі сягатиме +11...+17 градусів, у західній частині +6...+12.

Вдень 20 — 26 градусів тепла. До речі, на півдні Одещини пригріє до +28 градусів.

Найпрохолодніше буде у Карпатах. Там вночі лише +3...+9, вдень +13...+18.