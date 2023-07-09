Литиме як з відра: Україну накриють ще більші дощі, в яких областях вируватиме негода

Вже сьогодні у частині регіонів нашої держави пройдуть значні дощі. Окрім того, знову очікується гроза.

Найближчі три доби погода знову буде нестійкою. Окрім злив та грози також очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

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В Україні прогнозують значні дощі

Прихопіть з собою парасолю та будьте обережними на вулиці.

У східних, південно-східних областях (9 липня – 24 Канал) помірні, місцями значні дощі з грозами, на решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі короткочасні дощі, грози,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що окрім західних та північних областей, подекуди на території нашої держави пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 9 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

У понеділок, 10 липня, переважно на Лівобережжі, а у вівторок уже в більшості областей знову короткочасні дощі та грози.

Зауважимо, що значної спеки знову не буде. Вночі лише +11..+17 градусів, на Півдні до +23.

Вдень пригріє до +21...+27 градусів. Втім, у південних областях, на Закарпатті, а у вівторок і на Прикарпатті +25...+30 градусів.