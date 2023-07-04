Залиє більшість областей: в Україні потужно вдарить негода
Джерело:Укргідрометцентр
Літні дощі зовсім не поспішають покидати Україну. Хоча у вівторок в більшості областей буде без опадів, втім, вже з середи знову вдарить негода.
Дощі накриють більшість областей нашої держави. Ймовірно, литиме щонайменше до кінця цього тижня.
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Коли в Україні посиляться дощі
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 4 липня здебільшого буде без опадів. Тільки у західних та північно-східних областях вдень подекуди короткочасний дощ та гроза.
Вдень повітря прогріється до +26...+31 градуса. Однак, на Заході знову прохолодніше. Там лише +22...+27.
5 – 6 липня в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів,
– попередили синоптики.
До речі, в Україні очікується підвищення температури на 3 – 5 градусів. Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, дощі будуть щонайменше до 8 липня. Ймовірно, у суботу литиме у вже у всіх областях нашої держави та в окупованому Криму.
Короткочасні дощі завжди зливового характеру. Вони не дуже тривалі. Окрім того, перерва між опадами має бути понад три години.
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Прогноз на місяць
- Раніше в Укргідрометцентрі зазначили, що місячна кількість опадів очікується у межах 42 – 95 міліметрів. Однак, у Карпатах, на Прикарпатті та Рівненщині подекуди 101 – 170.
- Тож у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях дощитиме в межах норми, тим часом у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму.
- Тим часом середня місячна температура передбачається 20 – 25 градусів тепла, в Карпатах +16...+18, що на 1 – 2 градуси вище за норму.