Україну знову накриють дощі: може випасти місячна норма опадів

Цього тижня в Україні очікується тепла, втім, нестійка погода. Знову пройдуть дощі, подекуди грози, а в частині областей навіть сніг.

Жовтень ще порадує українців теплом. Водночас подекуди може випасти місячна норма опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Де і коли йтимуть дощі

Кібальчич зауважив, що активне надходження повітряних мас із південної Європи забезпечить в Україні досить-таки високу температуру упродовж всього тижня. Найтепліше буде у південних, центральних, а подекуди навіть західних областях.

Однак, переміщення атмосферних фронтів та баричних улоговин призведе до випадання дощів різної інтенсивності. В окремих районах впродовж тижня може випасти місячна норма опадів, а внаслідок високої температури не виключені й локальні грози,

– попередив синоптик.

Додав, що вночі та вранці будуть складатися сприятливі умови для туманів. Особливо у центральних, західних і південних областях.

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