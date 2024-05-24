В яких областях кілька днів поспіль йтимуть дощі: чи будуть сильні зливи
Джерело:Укргідрометцентр
Наступні кілька днів у частині областей України пройдуть дощі. Також подекуди прогримлять грози.
Де будуть дощі найближчими днями, у яких областях вже пригріє до +29 градусів, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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В яких областях пройдуть дощі
Вночі в Україні без опадів, вдень 24 травня на Правобережжі, на вихідних у західних областях, у неділю й на Південному Сході подекуди короткочасні дощі, грози.
Вітер східний та південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі 11 – 16 градусів, у суботу на Сході та Північному Сході 8 – 13, вдень 21 – 26 градусів, 24 травня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині до +29 градусів, 26 травня у південно-східній частині 17 – 22 градуси.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 27 і 28 травня дощі очікуються в більшості областей України. Втім, також короткочасні.
Де будуть дощі 24 – 28 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Яким буде літо в Україні
- Раніше метеорологиня Віра Балабух розповідала, що відповідно до прогнозів, які дають основні світові кліматичні центри, червень в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищий за норму.
- "При цьому найбільш аномальною температура може бути на Заході України, а також на Південному Сході", – зауважила експертка
- Додала, що в червні дуже ймовірний дефіцит опадів на всій території України.
- У липні температура може бути вищою за кліматичну норму на 2 градуси. До речі, саме цей місяць є найспекотнішим на більшій частині території України.
- "І якщо ми очікуємо, що середня за місяць температура повітря може бути на два градуси вищою за норму, то можна припустити, що й у цьому році липень, можливо, десь перша половина серпня можуть мати найвищі температури повітря", – сказала Віра Балабух.
- Метеорологиня підсумувала, що загалом це літо очікується тепле, втім, без значних аномально високих температур.