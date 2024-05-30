Грози та дощі: синоптики попереджають про негоду на Київщині

У Київську область 30 травня знову навідається негода. Метеорологи зазначають, що протягом доби у регіоні фіксуватимуть короткочасні дощі, можливі грози.

Водночас загальний температурний фон лишатиметься високим. Дощова погода не стане на заваді наближенню спекотного літа.

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Негода на Київщині

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що 30 травня на Київщині можливий короткочасний дощ з грозою. Небо буде хмарним, проте з проясненнями. Вітер помірний, його швидкість сягатиме всього 5 – 10 метрів за секунду.

Позначки термометра в області вночі показуватимуть +12...+17, вдень же очікується потепління до +20...+25. Безпосередньо у Києві вночі температура опускатиметься до +14….+16, а вдень підійматиметься до +22...+24.

Чи будуть дощі цього тижня

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у четвер, 30 травня, опади очікуються вже в більшості областей. Однак це звична справа для теплого періоду. Опади будуть як починатися, так і завершуватися – в тому числі з появою сонця. Тобто подекуди можуть бути доволі-таки інтенсивні дощі, водночас в іншому місці може світити сонце.

Місцями по Україні також очікують грози. У четвер – п'ятницю переважно Правобережжя потрапляє найбільше в поле зниженого тиску, де ймовірність цих дощів найвища. Проте уже у суботу – понеділок їх інтенсивність знижується.

Втім, у вівторок можна знову розраховувати на дощі, адже прогнозується атмосферний фронт. Зокрема, по Правобережжю, – переважно західні й північні області.

Невдовзі на сайті 24 Каналу вийдуть ексклюзивні інтерв'ю про погоду на літо та, зокрема, червень. Слідкуйте за оновленнями, аби найпершими дізнатися чи чекати найближчим часом сильної спеки та затяжних злив!