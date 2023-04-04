Дощі та сніг не хочуть покидати Україну: прогноз погоди на 5 квітня

Погода у середу, 5 квітня, обіцяє опади по всій території України. Подекуди вони будуть неістотними, а подекуди падатиме мокрий сніг.

Також у жодному куточку України у середу сонце не виглядатиме з-за хмар. При цьому вітер хитатиме навіть великі гілки дерев, адже його пориви можуть сягати до 12 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то вона сильно різнитиметься по території України. Так, на Заході синоптики передбачають найнижчі показники термометрів, які вдень опустяться й до -1, а максимально у більшості областей піднімуться до +4. І лише у Закарпатській області передбачаються показники на рівні +6…+8.

На Півночі України буде тепліше. Там за вікном 5 квітня слід очікувати від +1 і аж до +17. При цьому найхолодніше буде у Житомирській області, де стовпчики термометрів не підійматимуться вище +3.

Варто також зауважити, що 5 квітня у Житомирській та Вінницькій областях передбачається значний мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця. як попередили в Укргідрометцентрі, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Щодо Сходу, то там у середу українців чекає найтепліша погода. За вікном температура коливатиметься від +15 до +18. При цьому суттєві опади впродовж дня не очікуються.

На Півдні України 5 квітня впродовж дня литимуть дощі, а за вікном температура не опускатиметься нижче +10 та не підійматиметься вище +15.

Погода у найбільших містах України

Київ – +8…+10

Ужгород – +6…+8

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – 0...+2

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +14...+16

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17



Погода в Україні 5 квітня / Карта Укргідрометцентру