Дощі та грози накриють кілька областей: де і коли литиме

Частину України вже незабаром накриють дощі та грози. Подекуди опади можливі й на початку вересня.

Коли й у яких областях литиме у найближчі кілька днів, де будуть грози, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Спека, грози чи похолодання і заморозки у вересні: яка буде погода восени – інтерв'ю синоптикині

Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в найближчі три доби в Україні без опадів.

Лише у південній частині місцями короткочасні дощі, грози,

– зазначали синоптики.

Температура вночі 30 серпня – 1 вересня +16 – +21 градус, вдень +28 – +33. Вітер східний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Звужимо, що з прогнозом на картах, у п'ятницю, 31 серпня, дощі та грози очікуються на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі й у тимчасово окупованому Криму. У перший день осені опадів, ймовірно, не буде.

Далі – 2 і 3 вересня на Півдні також очікуються дощі. Окрім того, у неділю можливі опади в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. А в понеділок – на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Полтавщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині.

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Де будуть дощі та грози 30 серпня – 3 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру