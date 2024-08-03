Сильні дощі, грози та шквали накриють частину Україні: де вируватиме негода
Джерело:Meteoprog
Найближчими днями в Україні очікується нестійкий характер погоди з дощами та нерівномірним розподілом температури. У частині областей опади будуть сильними.
Де саме литиме на вихідних, чи буде аномальна спека в Україні, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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Погода на вихідні
В Україні очікується зміна погодних умов. Усе через активізацію циклонічної діяльності над Балканами та півднем Європи.
Атмосферні фронти із південного заходу принесуть мешканцям більшості областей довгоочікувані опади, які в окремих районах будуть сильними,
– зазначив Кібальчич.
Експерт додав, оскільки хмарності також значно побільшає, температура коливатиметься в межах норми. Лише в південно-східній частині збережеться спекотна погода.
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Прогноз погоди на 3 серпня
- На Заході очікується нестійкий погодний характер. Упродовж доби пройдуть дощі, подекуди сильні. Також можливі грози, вдень в окремих пунктах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +14 – +19, вдень +18 – +23. Однак, на Прикарпатті та Вінниччині +23 – +28 градусів.
- На Півночі вночі без опадів, вдень дощі з грозами, подекуди значні опади (крім Сумської області). Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +11 – +16, вдень +24 – +29.
- У центральних регіонах вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду; вдень південно-східний, 5 – 10. Температура повітря вночі +14 – +19, вдень +28 – +33.
- На Півдні мінлива хмарність, без істотних опадів. Тільки на Одещині вдень подекуди невеликий дощ. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями пориви, 15 – 20. Температура вночі +17 – +22, вдень +29 – +34 градуси.
- На Сході мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +17 – +22, вдень +28 – +33.