Більшість областей України накриють грозові дощі, град і шквали: синоптик назвав дату

Наступного тижня в більшості областей України очікується нестійка та спекотна погода. Пройдуть зливи з грозами. Також подекуди можливий град і шквали.

В Україні можливі небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані із грозовою активністю. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Зверніть увагу Чи буде в червні +40, коли припиняться грози та чи чекати похолодання: інтерв'ю з синоптикинею

Дощі та грози в Україні

Експерт зазначив, що найближчими днями погода буде визначатися малоградієнтним полем зниженого тиску, лініями нестійкості та повітряною масою субтропічного походження. Упродовж тижня очікується вища за норму температура.

Опади розподілятимуться нерівномірно і найбільша їх кількість передбачається у західних та північних областях. Тут також не виключені небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані з грозовою активністю,

– попередив Кібальчич.

У понеділок вночі у східних областях, вдень у північних та західних пройдуть дощі з грозами. На решті території України без опадів.

У вівторок на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях короткочасні дощі з грозами. Вдень у західній частині, а також на Київщині місцями сильні зливи, град та шквали 20 – 25 метрів на секунду.

У середу, 5 червня, у більшості областей, крім південно-східної частини та Криму, пройдуть дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду,

– спрогнозував синоптик.

Дивіться також Яким буде літо-2024: аномальна спека, похолодання та затяжні дощі з градом

Литиме весь тиждень