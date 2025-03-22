Дощитиме кілька днів поспіль: коли й у яких областях будуть опади, чи чекати сильних злив

Уже незабаром більшість областей України накриють дощі. Подекуди також йтиме мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 березня

Дощі в Україні

У суботу опадів в Україні не буде. Вночі від +3 до -2 градусів, удень +11 – +16 градусів.

23 – 24 березня в західних, більшості північних та центральних областей пройдуть невеликі та помірні дощі, вночі 23 березня на Північному Сході країни невеликий дощ з мокрим снігом,

– зазначили синоптики.

Додали, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 – +6 градусів, удень +8 – +13 градусів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, вдень 23 березня у західних, а також Вінницькій, Житомирській та Київській областях, протягом доби 24 березня у північних та центральних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, дощі будуть і 25 – 26 березня. Ба більше, у середу опади можуть пройти по всій Україні.

Дивіться також Волинь посеред березня засипало снігом: у мережі показали фото

Прогноз на 22 – 26 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що березень завжди переважно більш сухий місяць. Загальна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметри, у Карпатах подекуди може бути 50 – 74 міліметри, втім, це все одно менше за норму.

Додамо, середня місячна температура повітря очікувалася в межах +1 – +7. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Цікаво, що перша половина березня в Україні виявилася аномально теплою. Температура била рекорди. Подекуди навіть сягнула +25 градусів. Наталія Птуха пояснила, з чим було пов'язане таке сильне потепління на початку весни.