В яких областях уже незабаром пройдуть грозові дощі

Понеділок, 7 жовтня, буде в Україні дощовим. Опади очікуються у всіх областях. Подекуди також прогримлять грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики зробили прогноз погоди на три доби.

Дивіться також До України йде похолодання: коли та на скільки знизиться температура

Дощі та грози в Україні

В Укргідрометцентрі попередили, що в перший день тижня в Україні дощитиме.

7 жовтня дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози,

– зазначили синоптики.

До речі, температура повітря на Заході, у більшості північних областей, а також на Вінниччині й Черкащині вночі +7 – +12 градусів, вдень +11 – +16. На решті території вночі +12 – +17, вдень +16 – +21. Тільки на Сході ще +22 – +27 градусів.

У вівторок на Лівобережжі дощі, на решті території, 9 жовтня в Україні переважно без опадів. Вночі +5 – +12, вдень 8 жовтня +12 – +17, у південних і західних областях, 9 жовтня в Україні близько +20 градусів.

Дивіться також "Непроглядна темрява": Київ накрив густий туман – моторошні кадри

Прогноз погоди на 7 – 10 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру