Литиме майже по всій Україні: в яких областях будуть дощі та грози найближчими днями

Найближчими днями погода в Україні знову буде дощовою. Також подекуди пройдуть грози. Окрім того, синоптики попереджають про посилення вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

У найближчі три доби очікуються короткочасні дощі. Будуть вночі 13 червня на Півночі, вдень в Україні, окрім Карпатського регіону й Півдня, удень 14 червня на більшість частині території нашої держави, протягом доби 15 червня на Лівобережжі й у Криму. Також подекуди пройдуть грози.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, удень 13 червня в Україні, крім крайнього Заходу, 14 червня подекуди на Північному Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.

До речі, спеки не буде. Уночі +8 – +14 градусів, удень +16 – +22 градуси, на Півдні, у неділю в Україні +20 – +26 градусів. У Карпатах уночі +2 – +9 градусів, удень +12 – +18 градусів.

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Де будуть дощі та грози / Скриншоти з Укргідрометцентру

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