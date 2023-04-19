Коли день став ніччю: чорна хмара занурила Стамбул у повну темряву
Джерело:SonDakika.com
На одне з найбільших міст в Туреччині посеред білого й сонячного дня раптово насунулись дощові хмари. Власне, йдеться про Стамбул, у якому проживає понад 15 мільйонів людей.
У вівторок, 18 квітня, першу половину дня в Стамбулі, що в Туреччині, була сонячна погода. Однак уже з полудня почалися шквальні дощі, про що повідомили місцеві ЗМІ.
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Не ніч, не день
Варто сказати, що, окрім дощу, погода принесла також ніч. У це важко повірити, але, справді, просто-таки посеред сонячного дня усе раптом занурилось у темряву.
Сонячна погода, яка була в ранкові години в Стамбулі, змінилася сильним дощем ближче до полудня. Перед самою зливою місто раптово накрили дощові хмари. День змінився ніччю,
– написали турецькі медіа.
Водночас вони опублікували ролики, які підтверджують, що 18 квітня метеорологічна ситуація в Стамбулі була, м'яко кажучи, несприятливою для відпочинку на свіжому повітрі.
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