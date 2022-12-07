Досі є суттєвий дефіцит: які перспективи відновлення енергосистеми України

7 грудня в Україні триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На Сході країни – ситуація складна.

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару в декількох областях. Про це повідомили в Укренерго.

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Які перспективи відновлення енергосистеми України

Наразі триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників.

Також зберігається складна ситуація на Сході країни – 6 грудня ворог повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17 градусів. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи.

Окрім цього, ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях. Там налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.

В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень,

– заявили в Укренерго.

Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями обленерго. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

"Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", – наголосили у компанії.

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