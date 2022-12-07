Досі є суттєвий дефіцит: які перспективи відновлення енергосистеми України
Джерело:Укренерго
7 грудня в Україні триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На Сході країни – ситуація складна.
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару в декількох областях. Про це повідомили в Укренерго.
Зверніть увагу Відключення світла в Україні 7 грудня: графіки та перелік міст
Які перспективи відновлення енергосистеми України
Наразі триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників.
Також зберігається складна ситуація на Сході країни – 6 грудня ворог повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17 градусів. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи.
Окрім цього, ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях. Там налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.
В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень,
– заявили в Укренерго.
Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями обленерго. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.
"Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", – наголосили у компанії.
Відключення електроенергії в Україні: останні новини
- Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький анонсував масові відключення 7 грудня. За його словами, цього дня в енергосистемі буде більший дефіцит, ніж до обстрілу. Тож додатково обмежуватимуть подачу електроенергії як до підприємств, так і побутових споживачів.
- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, скільки ще українцям доведеться жити з відключенням світла. За його словами, слід бути готовими, що відповідна тенденція зберігатиметься до кінця березня 2023 року.
- До речі, мешканців Києва попередили про запровадження екстреного відключення світла. На жаль, станом на ранок 7 грудня, стабілізаційні графіки не діють.
- Також 7 грудня через російські терористичні атаки в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
- Крім того, у Сумській та Полтавській областях додатково до графіків погодинних відключень, введені графіки аварійних вимкнень електроенергії.