Досить шастать, – Кличко похизувався оригінальною захисною маскою

Мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу щодо ситуації з коронавірусом у столиці вкотре закликав українців не виходити з дому без потреби. При цьому політик одягнув на обличчя захисну маску з надписом "Досить шастать".

Вже від початку тижня Віталій Кличко щодня нагадує про важливість самоізоляції під час карантину. Однак кияни надалі продовжують порошувати правила.

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Цього разу мер Києва вирішив запам'ятатися. На завершення брифінгу він висловив сподівання, що поганих новин буде менше, і після цього одягнув захисну маску з надписом "Досить шастать".



Віталій Кличко похизувався маскою / Скриншот з онлайн-трансляції брифінгу

Раніше Кличко застерігав: "Я говорю зараз без перебільшень. Якщо продовжаться ці "шатання" і тусовки, ці поїздки натовпами на природу, нас усіх чекатиме велика катастрофа".

Чому всі люди мають носити захисну маску – пояснення МОЗ читайте за посиланням.

Станом на 2 квітня в Україні підтвердили 804 випадки коронавірусу, 20 людей – померли, 13 – одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня. Окрім того, Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантину.



Яка передбачена відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу