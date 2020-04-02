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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Досить шастать, – Кличко похизувався оригінальною захисною маскою

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      Кличко вкотре закликав залишатися вдома / Скриншот з брифінгу

      Мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу щодо ситуації з коронавірусом у столиці вкотре закликав українців не виходити з дому без потреби. При цьому політик одягнув на обличчя захисну маску з надписом "Досить шастать".

      Вже від початку тижня Віталій Кличко щодня нагадує про важливість самоізоляції під час карантину. Однак кияни надалі продовжують порошувати правила.

      Зверніть увагу У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу, – Кличко

      Цього разу мер Києва вирішив запам'ятатися. На завершення брифінгу він висловив сподівання, що поганих новин буде менше, і після цього одягнув захисну маску з надписом "Досить шастать".


      Віталій Кличко похизувався маскою / Скриншот з онлайн-трансляції брифінгу

      Раніше Кличко застерігав: "Я говорю зараз без перебільшень. Якщо продовжаться ці "шатання" і тусовки, ці поїздки натовпами на природу, нас усіх чекатиме велика катастрофа".

      Чому всі люди мають носити захисну маску – пояснення МОЗ читайте за посиланням.

      Станом на 2 квітня в Україні підтвердили 804 випадки коронавірусу, 20 людей – померли, 13 – одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня. Окрім того, Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантину.


      Яка передбачена відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Здоров'я Курйозні новини Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Віталій Кличко Новини політики
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