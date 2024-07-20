Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію, – Зеленський про вбивство Фаріон

У Львові невідомий скоїв замах на українську мовознавицю Ірину Фаріон увечері 19 липня. Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо розслідування вбивства.

Правоохоронці відпрацьовують усі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, а також обстеження території кількох районів. Розглядаються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.

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Як просувається розслідування щодо вбивства Фаріон

Зеленський повідомив, що зранку відбулися нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

Правоохоронці відпрацьовують усі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, а також обстеження території кількох районів. Розглядаються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.

Залучені всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові,

– повідомив Зеленський.

Президент також висловив вдячність усім, хто допомагає розслідуванню та висловив співчуття родині та близьким Ірини Фаріон.

Зауважимо, що раніше Ігор Клименко повідомляв, що частина камер під під'їздом не працювала. Усе через відключення світла.