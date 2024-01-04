Мобільна ППО Києва має боєприпасів ще на кілька атак: Наєв звернувся до Заходу із заявою

Бійці мобільних груп протиповітряної оборони Києва мають достатньо боєприпасів для відбиття ще кількох "потужних" російських атак. Мова про ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 4 січня в розмові з журналістами.

Дивіться також Росіяни планують оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами, – документ

За словами Наєва, якщо Росія найближчим часом здійснить ще кілька масованих атак, зокрема на столицю, мобільні групи ППО зможуть відбити їх.

Втім, далі Україні потрібно більше військової допомоги від західних партнерів.

Наразі ситуація з ПЗРК для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, аби витримати кілька потужних атак. Та в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет,

– зазначив Наєв.

Останні атаки лише наголошують на необхідності прискорення надання військової допомоги західними союзниками, зокрема засобів ППО, бойових безпілотників і ракет великої дальності.

Наєв високо оцінив роботу сил Протиповітряної оборони під час останніх атак, зазначивши, що "ефективність була близько 90 відсотків".

Масовані атаки по Україні: головне